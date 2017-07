Etats généraux de l’alimentation : seriez-vous prêts à payer plus pour manger mieux ?

La chasse aux poisons est ouverte ! Alors que de plus en plus de foyers français s’intéressent à ce qu’il y a dans leur assiette, les Etats généraux de l’alimentation qui s’ouvrent ce jeudi 20 juillet vont faire la promotion d’une alimentation "saine, sûre, durable et accessible à tous", dans un contexte où la mondialisation et ses normes différenciantes mettent les agriculteurs en difficulté et où le changement climatique fait des siennes.