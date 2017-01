États-Unis : une patiente tuée par une super-bactérie résistante aux antibiotiques

Cet expert relève que la grande fréquence des voyages internationaux et la mauvaise qualité des traitements dans certains pays ont facilité la diffusion de cet agent pathogène aux États-Unis. Ainsi, l'Inde, où avait séjourné la septuagénaire, connaît davantage de cas d'infections résistantes qu'aux États-Unis en raison notamment de la mauvaise qualité de l'eau et des conditions sanitaires en général, forçant la population à une forte consommation d'antibiotiques pour combattre les infections surtout intestinales. L'OMS a averti que le phénomène de résistance aux antibiotiques représentait "un immense danger" et que, si rien n'était fait, la planète se dirigeait vers une "ère post-antibiotique, dans laquelle les infections courantes pourront recommencer à tuer".