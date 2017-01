Cancer : ramollir les tumeurs pour les rendre davantage réceptives aux traitements

Actuellement, le traitement de référence du cancer reste la chimiothérapie, parfois associée à une radiothérapie ou à une chirurgie. Des médicaments sont alors administrés aux patients afin de détruire ou d’empêcher les cellules cancéreuses de se multiplier. Le dosage, le rythme d’administration et la façon dont on les associe dépend ensuite de la maladie du patient.





Mais voilà, "la lutte contre le cancer est souvent entravée par les résistances physiques des tumeurs et les dommages collatéraux que causent les traitements", soulignent les auteurs des travaux dans un communiqué. C’est pourquoi ils ont cherché à s’attaquer à la structure même de la tumeur. En effet, lorsque les cellules cancéreuses s’organisent de façon anarchique, elles provoquent une rigidification de la tumeur. Du coup, elles prolifèrent et migrent plus facilement en métastases (elles s’étendent alors à d’autres organes). Cette rigidification complique également la diffusion des agents thérapeutiques dans la tumeur.