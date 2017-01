Consommer des légumes verts est bon pour la ligne… mais aussi pour le cerveau

Si vous avez pris la résolution de perdre du poids en 2017, les légumes verts vont devenir des incontournables de vos assiettes. Et c’est tant mieux pour votre santé. En plus de tenir à l’écart les cancers et les kilos, ces aliments auraient l’avantage de booster les capacités cognitives. La démonstration a été faite dans une étude américaine publiée dans la revue scientifique Frontiers in Aging Neuroscience.