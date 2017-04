Les cancers chez les enfants : "Ils progressent aussi en France mais se guérissent mieux que chez l’adulte"

LCI : Les chercheurs du CIRC (centre international de recherche sur le cancer) émettent l’hypothèse que l’augmentation du nombre de cancer serait en partie due à l’exposition aux polluants. Qu’en pensez-vous ?

Pr Gilles Vassal : Il n’y a pas de lien prouvé scientifiquement même s’il y a de fortes suspicions qui pèsent sur eux. Dans 90% des cas, on ne connaît pas la cause de la survenue d’un cancer chez l’enfant, c’est pourquoi il est nécessaire d’intensifier les recherches. Identifier les causes nous permettra d’améliorer les traitements ensuite et la survie des enfants.

LCI : Mais les chances de survie des enfants touchés par un cancer restent meilleures que celui des adultes ?

Pr Gilles Vassal : Oui, environ 80% des enfants guérissent, contre 50% des adultes. Il faut bien distinguer l’augmentation du nombre de cancers diagnostiqués de celle de la mortalité. Les cancers des enfants sont bien en hausse mais les patients n’en meurent pas plus qu’avant. La probabilité de survie varie ensuite selon le moment du diagnostic et la localisation des tumeurs. Par exemple, celles du système nerveux central sont plus difficiles à soigner que celle de la rétine. Il faut donc poursuivre nos efforts pour trouver de nouveaux traitements.

LCI : Peut-on prévenir l’apparition des cancers chez les plus jeunes ?

Pr Gilles Vassal : C’est difficile. Les enfants ne fument pas, ne boivent pas d’alcool et se dépensent généralement beaucoup dans les cours de récréation. Leur hygiène de vie est donc plutôt saine. La seule maladie qu’il est possible de réellement prévenir est le cancer de la peau. A l’approche de l’été, il faut veiller à ce qu'ils ne s'exposent pas trop au soleil et bien les protéger des UVA et des UVB.