Et si la taille des doigts indiquait les chances de gagner plus d'argent ?

Et si les chances de réussir dans la vie, financièrement du moins, se jouaient avant notre naissance ? C’est en tout cas ce que suggèrent des chercheurs de l’Ecole supérieure de Russie. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Economics & Human Biology, ils démontrent un lien entre le niveau de testostérone, l’hormone sexuelle périnatale, qui détermine aussi la longueur de nos doigts, et le niveau de vie qu’aura une personne plus tard dans sa vie.





Pour cette étude, les chercheurs ont passé au crible les données de 700 hommes et de 900 femmes, âgés de 25 à 60 ans. Après avoir fait remplir un questionnaire aux volontaires, ils ont analysé leur rapport 2D : 4D, soit le rapport entre la longueur de l’index (le deuxième doigt) et longueur de l’annulaire (le quatrième doigt).