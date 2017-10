Le nombre d'enfants et d'ados obèses a été multiplié par dix en 40 ans dans le monde

Le constat est sans appel. Et il est inquiétant : dans le monde, le nombre d'enfants et d'adolescents obèses dans le monde a été multiplié par plus de dix depuis 1975. Un paradoxe, quand on sait que dans le même temps, cette même étude publiée ce mercredi, montre que les enfants en insuffisance pondérale restent encore plus nombreux. Et les chercheurs d'appeler à lutter de front contre ces "deux fléaux" de la malnutrition. Si les tendances observées ces dernières années se poursuivent, l'obésité juvénile surpassera l'insuffisance pondérale d'ici 2022, prédisent toutefois les auteurs de cette étude, publiée dans la revue médicale britannique The Lancet.





En 2016, 124 millions de jeunes de 5 à 19 ans étaient considérés comme obèses, contre seulement 11 millions en 1975, évalue l'étude, conduite par l'Imperial College de Londres et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le phénomène concerne toutes les régions du monde. Les pays les plus touchés sont certaines îles de Polynésie (plus de 30% des 5-19 ans touchés aux îles Cook, par exemple), tandis que ce taux atteint ou dépasse 20% aux Etats-Unis, en Egypte ou encore en Arabie Saoudite.