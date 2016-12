Votre enfant a ouvert ses cadeaux dans l’indifférence ? C’est peut-être un signe de dépression

Il y a ceux qui sautent au plafond à l'ouverture des cadeaux de Noël. Mais d’autres restent purement et simplement impassibles. Pourquoi la magie de Noël n’opère pas chez ces enfants, parfois très jeunes (3-4 ans) ? Des chercheurs de l’université de Washington (Etats-Unis) ont mené une étude pour comprendre ce froid ambiant.

Selon les résultats publiés dans le Journal of the Academy of Child & Adolescent Psychiatry, un enfant qui manifeste de l’indifférence face à un cadeau serait mal dans sa peau et peut-être même déprimé. Les scientifiques incitent les parents à être vigilants à ce genre de signes pendant les fêtes de fin d’année.