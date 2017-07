Exemption, sanction, remboursement : comment va se passer le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires ?

La révolution de la vaccination est en marche. Agnès Buzyn l’a une fois de plus confirmé, jeudi 6 juillet : dès 2018, les enfants de moins de deux ans devront être vaccinés contre l’ haemophilus influenzae B (à l’origine de pneumopathies et de méningites), la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C, et le pneumocoque, en plus des trois déjà obligatoires : la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite (DTP).





L’intention est là : "Je souhaite que cette vaccination obligatoire rassure les Français. Je pense aux familles, aux parents dont les enfants sont décédés parce que les vaccins n’ont pas été faits, (parce que) les rappels n’ont pas été faits soit par négligence, soit par défiance", a indiqué la ministre de la santé au micro de RTL ce jeudi. Mais pas la forme, selon le Dr Jean-Paul-Hamon, médecin généraliste et président de la Fédération des Médecins de France : "Rendre les vaccins obligatoires donne plus de voix aux anti-vaccins, qui remettent en cause leur efficacité", explique-t-il à LCI. Le médecin aurait préféré une campagne d’information pour convaincre les réfractaires.