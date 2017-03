Expérience de Milgram : 50 ans plus tard, les hommes torturent toujours sur commande

L’expérience grandeur nature du psychologue américain Stanley Milgram, menée entre 1960 et 1963, avait créé la polémique. Pour comprendre et mesurer le degré d’obéissance d’un individu, les scientifiques demandaient alors à un premier groupe d’apprendre des mots à un second. En cas d’erreur, les "enseignants" avaient pour consigne d’envoyer une décharge électrique. Plus les erreurs étaient nombreuses et plus la décharge était puissante (de 15 à 450 volts). Juste, pas juste, constructif ou non, c’était la règle.





Durant l’exercice, malgré les cris de douleur et les visages crispés des élèves - en réalité des acteurs -, 62% des participants ont continué d’appuyer sur le bouton de la torture. Certains d’entre eux auraient même pu tuer leurs élèves si les doses de voltage avaient été réelles. Au moment du débrief, un mois plus tard, les cobayes expliquent avoir obéi d’instinct et fait confiance à l’autorité scientifique.