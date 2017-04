Faire chauffer son thé au micro-ondes serait meilleur pour la santé

Après avoir passé au crible la tasse de thé réchauffé au micro-ondes, il a découvert que 80% de théanine, de la théine et des polyphénols (de puissants antioxydants) des thés noirs et verts s'activaient. Et ce, que le thé soit préparé avec des feuilles ou des sachets de thé. Comment réaliser cette recette qui booste la santé ? Le Pr Vuong recommande de faire chauffer son eau 30 secondes au micro-ondes à puissance moyenne, puis, de laisser reposer une minute avant de déguster. Autre atout selon le chercheur, les arômes de la boisson seraient décuplés. Il n’y a plus qu’à tester pour se faire sa propre opinion.