Faire la sieste (mais pas trop) rend heureux, c’est prouvé par la science !

Voilà une nouvelle qui va ravir les gros dormeurs : la sieste rend heureux ! On s’en doutait déjà un peu, mais une toute nouvelle étude britannique vient conforter ce point de vue.





Des chercheurs de l’université de Hertfordshire (Royaume-Uni) ont présenté à l’Edinburgh international science festival étude "Forget happiness, it is time for nappiness". Et ces recherches mettent en avant une "relation étonnante", entre la sieste et le bonheur. Les chercheurs ont auditionné plus de 1.000 participants. Ils ont évalué à la fois leur bonheur et s’ils faisaient la sieste pendant la journée. Les cobayes ont été classés en trois groupes : pas de sieste, siestes courtes (inférieures à 30 minutes) et siestes longues (plus d’une demi-heure).