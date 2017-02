Fast-food : burgers, frites, glaces... leurs emballages pourraient accroître un risque de cancer !

"Trop gras, trop salé, trop sucré" et maintenant "toxique", la restauration rapide n’offre vraiment rien de bon à ses consommateurs. En plus de vous apporter un excédent de calories, non négligeable au moment de monter sur la balance, et sans réels apports nutritifs intérressants pour votre santé, un hamburger dévoré à la va-vite pourrait vous exposer à un autre danger : un risque accru de cancer. Ce sont en tout cas les conclusions d’une nouvelle étude publiée dans la revue Environmental Science and Technology Letters.





Gobelets, papiers, cartons… les chercheurs de l’université de Notre-Dame (Etats-Unis) ont passé au crible plus de 400 échantillons d’emballages provenant de 27 enseignes de fast-food comme McDonalds’s, Burger King ou encore Starbucks. Et le verdict est plutôt inquiétant puisque les scientifiques ont retrouvé des traces de produits chimiques perfluorés (PFC) dans la moitié des papiers entourant les desserts, dans la majorité de ceux des sandwichs et dans un carton de frites sur cinq. Leur fonction ? Vous évitez de ressortir les mains graisseuses.