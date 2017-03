Femmes enceintes : une nouvelle étude alerte sur les risques de l'ibuprofène

Les chercheurs de l'Inserm travaillant au sein de l'Institut de recherche en santé, environnement et travail (IRSET) ont, avec des collègues écossais et danois, entrepris d'étudier les effets de l'ibuprofène sur des testicules de foetus humain, "récupérés sur des produits d'avortement", avec l'accord des femmes concernées.

Dans une première étude, les testicules ont été mis en culture et dans une seconde, ils ont été greffés sur des souris. Les chercheurs ont découvert que l'ibuprofène entraînait des perturbations du système hormonal dans le testicule foetal humain, en supprimant la production de diverses hormones testiculaires dont la testostérone "qui contrôle les caractères sexuels primaires et secondaires et la descente des testicules". Tous les effets ont été observés en début de grossesse (essentiellement entre les huitième et dixième semaines) et pour des doses analogues à celles retrouvées chez les femmes ayant pris de l'ibuprofène. Aucun effet n'a en revanche été retrouvé lors de tests menés au second trimestre.