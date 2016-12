VIDÉO - Fêtes de fin d’année : 5 astuces pour mieux digérer son repas de Noël

Après un repas riche et arrosé, vous hésitez entre une bonne sieste et une promenade ? La seconde serait une meilleure option pour votre estomac. Ainsi, une étude américaine montre qu’une marche d’une heure permet de diviser par deux son temps d’action. Et nul besoin de courir ou de marcher à vive allure pour obtenir ces bénéfices. De plus, une étude néozélandaise a révélé qu’une promenade d’au moins 10 minutes juste après le dîner était des plus efficaces pour faire baisser sa glycémie (son taux de sucre dans le sang).





Quand "l’appétit va, tout va", disent si bien Astérix et Obélix. Il en va de même pour la digestion.