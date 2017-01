Froid : comment protéger votre peau de la météo ?

Quand l'hiver s'installe, il convient de trouver un soin de jour hydratant, certes, mais également adapté à votre type de peau. Les peaux mixtes à grasses ne doivent pas miser sur des crèmes pour assécher les imperfections au détriment de l'hydratation. Vérifiez également que votre soin possède une bonne protection anti-UV. Eh oui, le soleil est mauvais pour notre peau et accélère son vieillissement tout au long de l'année. Le soir, démaquillez-vous minutieusement et optez pour une crème de nuit riche afin que votre peau se régénère pendant votre temps de sommeil. Du côté de vos mains, n'hésitez pas à avoir toujours un tube de crème... à portée de main. A la maison, au bureau, le fait de se laver les mains plusieurs fois par jour a tendance à les agresser : froid, eau calcaire etc... Pareil pour les lèvres. Quand on ressent la sécheresse, il est souvent déjà un peu tard. Alors en prévention, on s'hydrate avec un baume riche en huile végétale et on n'oublie pas d'en mettre une double dose au moment du coucher.