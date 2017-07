Galères de vacances - Faire l'amour à la plage ? Nos conseils pour en garder un bon souvenir

⇒ Dans l'eau, utilisez un préservatif (et du lubrifiant !)

Pour déjouer les inconvénients du sable, certains amoureux ont une idée : la mer. Mauvaise nouvelle, c’est pire. Le sexe dans l’eau n’est pas du tout du tout une bonne idée. A cause de son importante concentration en sel, l’eau de mer provoque des démangeaisons et des irritations. Les bactéries contenues dans l’eau, agressives pour les muqueuses génitales, favorisent l’apparition d’infection urinaire. Pas franchement sympa pour profiter de la fin de ses vacances.





Comme un problème n’arrive jamais seul, elles peuvent aussi causer des mycoses et des brûlures du vagin. Il est donc indispensable de bien se rincer à l’eau claire en sortant. De plus, l’eau salée réduit la lubrification naturelle. Elle augmente donc le risque de rupture du préservatif et, par là même, le risque de contracter une maladie sexuellement transmissible (MST). Les médecins conseillent de mettre et de retirer le préservatif hors de l’eau. Et aussi d'utiliser un gel lubrifiant.





Pour ceux qui pensent que la piscine représente l'alternative idéale, ce n’est pas une bonne idée non plus. En détruisant la flore bactérienne naturelle du vagin, le chlore augmente le risque de souffrir de mycoses vaginales et irrite la vulve. Et si vous envisagiez de faire l’amour dans un lac ou une rivière, oubliez aussi cette idée. Dans ces cours d’eau pullulent également d’un grand nombre de bactéries