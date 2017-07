Galères de vacances - Nos conseils pour éviter le coup de chaud

Alors qu'à certains endroits, le thermomètre grimpe au-dessus des 30 degrés, quelques précautions sont à prendre pour éviter de mettre en danger sa santé. Le principal risque pour les adultes et les enfants est la déshydratation. Les personnes plus âgées s’exposent quant à elles à l’hyperthermie, soit un coup de chaleur. La température du corps peut alors dépasser les 40° et la conscience être altérée. Lorsque le système de thermorégularisation se dérègle, il est nécessaire d’agir au plus vite.