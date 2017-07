Galères de vacances – Randonnée, escalade, plongée : suis-je bien assuré en cas d’accident ?

Avant de partir en vacances, il est important de connaître les modalités de remboursement des soins médicaux, qui seront différentes selon votre destination. Qui paie ? Qui avance les frais ? Qui rembourse ? Si vous partez en France, la seule précaution à prendre est d’emporter avec soi sa carte vitale, et sa carte de mutuelle (si vous en possédez une). Ainsi, il vous sera possible de vous faire rembourser votre consultation et, si nécessaire, les soins médicaux, aux mêmes conditions que si vous étiez allé voir votre médecin traitant. Si vous partez en vacances à l’étranger, en revanche, mieux vaut prendre ses dispositions à l’avance. Après tout, on n’est jamais trop prudent.