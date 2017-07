Galères de vacances - Vous venez de vous faire un tatouage, comment le protéger du soleil ?

Lorsque vous vous êtes fait tatouer, votre peau a subi une agression afin d'y introduire des pigments et des colorants, et doit être préservée pendant 4 à 6 semaines, le temps de cicatriser correctement. Si vous ne protégez pas votre tatouage, vous encourrez plusieurs risques : des tâches foncées (ou hyperpigmentation post-inflammatoire) vont apparaître à la surface de la peau, elles peuvent mettre plusieurs mois à disparaître. En outre, le tatouage peut se déformer à certains endroits, et les couleurs s'altérer. Ou pire encore, entraîner une infection.