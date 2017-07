Galères de vacances - Vous voulez un tatouage éphémère ? Nos conseils pour éviter les allergies

Un papillon sur l’épaule ou un symbole chinois sur l’avant-bras pour quelques semaines. C'est un rituel pour des milliers de vacanciers chaque année. Pourtant, il est loin d'être sans danger. Le henné est un colorant d'origine végétale obtenu à partir des feuilles séchées d’une plante odoriférante (Lawsonia inermis). Il est utilisé d'ailleurs depuis des milliers d'années pour la coloration des cheveux et la peinture corporelle. Pour obtenir une couleur plus foncée, augmenter sa durée de vie et réduire le temps de séchage, certains tatoueurs peu scrupuleux ajoutent à leur mélange cette substance, utilisée notamment dans les teintures pour cheveux. Or, elle est extrêmement allergisante.