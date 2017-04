Glyphosate : des résidus retrouvés dans les urines de 30 cobayes

Le constat est pour le moins préoccupant. C’est l’analyse de l’urine de trente personnes, dont celle l'ex-ministre de l'Écologie Delphine Batho et de la chanteuse Emily Loizeau, qui permet aujourd’hui à l’ONG "Génération Futures" d’affirmer que 100% de "ses cobayes" sont contaminés par le Glysophate, quel que soit leur âge et leur mode vie.





Les membres du panel avaient de 8 à 60 ans (hommes et femmes), vivaient en ville et à la campagne, se nourrissaient de produits bio ou pas. Certains étaient végétariens, d'autres pas. Verdict ? Les taux relevés étaient en moyenne plus de douze fois supérieures à la quantité admissible pour un pesticide dans l’eau. La principale source viendrait de l'alimentation.