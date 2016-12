Greffe de Pierre Ménès : comment va fonctionner le don d’organes ?

A condition d’être compatible avec les receveurs, une seule et même personne peut donner plusieurs organes. Cœur, reins, poumons, foie, pancréas, intestin ou encore cornées, peau, os, artères, ligaments et tendons… tout dépend de l’état des organes et des tissus après le décès du patient. S’ils peuvent être greffés, ils le seront.