Une surmortalité de 11.400 personnes constatée depuis le début de l’épidémie de grippe

"Chaque année, il y a des victimes de la grippe. Le bilan (...) cette année sera probablement lourd, puisque le nombre de personnes malades est particulièrement important", avait également prévenu la ministre de la Santé, Marisol Touraine, le 11 janvier dernier.





Dans son bulletin, Santé publique France a également souligné que le passage du pic national de l’épidémie de grippe était "imminent" et qu’un ralentissement de l’activité grippale avait été constaté. Le nombre de cas continue depuis trois semaines de diminuer en Auvergne-Rhône-Alpes et la semaine dernière, il a également baissé dans 4 régions : Bourgogne-Franche-Comté, Provence Alpes-Côte d’Azur, Ile-de-France et Centre-Val-de-Loire. En sept semaines d’épidémie, 1 603 000 personnes auraient consulté un médecin généraliste pour syndromes grippaux, selon le réseau Sentinelles-Inserm.