Grippe : le cap du million de malades franchi, le pic de l'épidémie toujours pas atteint

La semaine dernière, au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en Provence-Alpes-Côte d'Azur (733 cas pour 100.000 habitants), Corse (563 cas) et Occitanie (506 cas). Le taux d'hospitalisation après consultation d'un médecin généraliste pour syndrome grippal est "estimé à 0,7%", stable par rapport à la semaine précédente. Chez les plus de 65 ans, ce taux est "proche de 3%", un niveau "élevé, sans pour autant être exceptionnel", selon Sentinelles. Après passage aux urgences, le taux d'hospitalisation est nettement plus élevé : 15% depuis le début de l'épidémie, et même 50% pour les plus de 65 ans, rappelle Santé publique France.