Grippe 2017 : peut-on se faire vacciner par son pharmacien ?

Seuls les habitants de deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine, ont pour l’instant cette possibilité. Il s’agit en effet d’une expérimentation prévue pour durer trois ans. Les représentants des officines ont d’ores et déjà demandé "l'élargissement du nombre des régions expérimentatrices", tandis que les Francais semblent d’ores et déjà favorables à la vaccination en pharmacie, selon un sondage.