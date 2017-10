La grippe, une épidémie qui peut coûter (très) cher

Deux cas grippaux sur 3 concernent les actifs entre 15 à 64 ans, selon une étude Sentinelle. 78% d'entre eux prennent alors un arrêt de travail et, selon une étude du Grog datant de 2007, ils sont arrêtés en moyenne, 4,8 jours.





Selon le Groupe d'expertise et d'information sur la grippe (GEIG), on constate en France un absentéisme estimé à 2 millions de journées de travail en cas d'épidémies faibles et jusqu'à 12 millions de journées de travail pour les épidémies intenses.





Pour Emilie Delpit, directrice prévention et innovation sociale chez Klesia, ce sont ces absences qui poussent de plus en plus d'entreprises à mener des campagnes de vaccination à l'attention de leurs salariés. En trois ans, le nombre d'entreprises désireuses de mener ces campagnes dans leurs murs ont explosé : "Nous sommes passés de trente entreprises à plus de 600 et c'est provisoire. Il y a une vraie demande de la part des entreprises", indique Emilie Delpit. Si nombre d'entre elles ont décidé de s'inscrire dans un cadre de campagne de vaccination contre la grippe, c'est que cette maladie coûte cher en terme d'absentéisme, de désorganisation du travail mais pas seulement.





Pour certaines d'entre elles, c'est aussi un moyen de s'installer dans "une posture de prévention et d'accompagnement social qui joue en sa faveur en terme de communication avec l'idée que l'entreprise prend soin de ses salariés", nous explique-t-elle.

Et bien souvent, ce sont souvent les entreprises au contact avec le public qui sollicitent ce service : les hôtels, le transport urbains de voyageurs urbains et les pharmacies. "Elles se rendent compte qu'ils veulent être un exemple de prévention et protéger leurs clients et personnels de toutes contaminations", dit-elle.