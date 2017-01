Grippe : changement de cap pour Marisol Touraine qui assure que "la situation est maîtrisée"

En outre, celle qui avait tiré la sonnette d’alarme en début de semaine semble désormais nuancer ses propos, alors que certains professionnels de santé évoquent eux, la responsabilité du gouvernement - nous n'y verrons qu'une simple coïncidence. Pour Gérald Kierzek, médecin urgentiste interrogé par Europe 1, si les urgences sont saturées, c'est principalement à cause de l'organisation du système de santé. "Tous les professionnels de santé constatent que les personnels ne sont plus écoutés. Les politiques hospitalières sont faites sur des réductions de lits, des réductions d'hôpitaux de proximité, de moyens et sur une augmentation de la productivité, a-t-il dénoncé. Or quand on augmente la productivité, on épuise les équipes".