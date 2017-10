Grippe : déjà 27.000 personnes âgées vaccinées dans les pharmacies

Pour Agnès Buzyn, c'est une franche réussite. Invitée du Grand Jury LCI/RTL/Le Figaro, la ministre des Solidarités et de la Santé a dressé un premier bilan de la vaccination anti-grippe dans les pharmacies, lancée pour la première fois le 6 octobre. L'initiative est menée de façon expérimentale pour une durée de trois ans dans les officines d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Nouvelle Aquitaine, après un hiver 2016-2017 particulièrement meurtrier. L’institut de santé publique estime à environ 14.400 le nombre de décès liés à l’épidémie. "C'est un élan extraordinaire ! s'est réjoui Agnès Buzyn. Aujourd'hui, il y a plus de 2.000 pharmacies qui sont dans l'expérimentation." Selon la ministre, 27.000 personnes âgées, "de plus de 65 ans", s'y seraient déjà fait administrer leur vaccin. Un bilan définitif du taux de vaccination sera réalisé à la fin de l'épidémie. Jusque-là, seule une personne fragile sur deux avait recours au vaccin.