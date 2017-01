Grippe : le pic de l'épidémie attendu la semaine prochaine, le bilan sera "probablement lourd" avertit Marisol Touraine

Depuis le 1er novembre 627 personnes ont été admises en réanimation pour des cas graves de grippe, parmi lesquelles 52 sont mortes selon Santé Publique France, qui précise que la majorité des personnes décédées (85%) étaient âgées de 65 ans ou plus. L'agence sanitaire relève également une diminution du nombre de passages et d'hospitalisation pour grippe la semaine dernière. Les hospitalisations pour grippe concernent toujours particulièrement les personnes âgées: 12% ont entre 65 et 79 ans et 70% ont 80 ans ou plus, note-t-elle dans son dernier bulletin hebdomadaire.





Selon le réseau de surveillance Sentinelles-Inserm, en quatre semaines d'épidémie, 784.000 personnes auraient consulté un médecin généraliste pour une grippe.