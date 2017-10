Grippe saisonnière : devez-vous vous faire vacciner (et comment) ?

Si elle est particulièrement préconisée à certaines catégories, la vaccination est recommandée pour toutes les personnes, y compris pour les enfants à partir de l’âge de 6 mois. Selon l’Inserm , le but de santé publique est d’atteindre une couverture vaccinale d’au moins 75% dans tous les groupes à risques. L’Assurance maladie prend en charge le vaccin contre la grippe saisonnière à 100% pour :

⇒ les personnes âgées de 65 ans et plus,

⇒ les personnes atteintes de certaines maladies chroniques,

⇒ les femmes enceintes,

⇒ les personnes obèses,

⇒ l’entourage familial de nourrissons de moins de 6 mois qui présentent des facteurs de risque important,

⇒ les personnes qui séjournent dans un établissement de soins et dans un établissement médico-social d’hébergement,

⇒ certains professionnels de santé.

Pour les personnes ne faisant pas l’objet de recommandation particulière et qui sont désireuses de se faire vacciner, le vaccin est remboursé au taux habituel.