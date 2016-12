Guirlandes lumineuses, dinde au four... : les précautions à prendre pour éviter de devoir appeler les pompiers à Noël

Concernant les décorations, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France déconseille de couvrir le sapin de neige artificielle ou de le floquer, en raison de l’inflammabilité des produits utilisés. Et si vous souhaitez faire briller votre sapin de mille feux, optez pour des guirlandes conformes aux normes françaises. Pour éviter un départ d'incendie, ne surchargez pas les prises électriques et ne laissez pas les illuminations allumées sans surveillance. Enfin, il est recommandé d’éloigner le sapin des radiateurs, cheminées et bougies. D’ailleurs, ces dernières doivent également être posées loin de la portée des enfants. La cire chaude représente un danger pour les plus petits.





Autre danger de l’hiver, le monoxyde de carbone. Ce gaz inodore et invisible cause des ravages. Chaque année, il intoxique des milliers de français. Les périodes de grand froid sont souvent propices aux intoxications au monoxyde de carbone. Pour limiter le risque, les pompiers conseillent de respecter une bonne ventilation des pièces et de ne pas boucher les aérations.