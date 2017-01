Grippe : à partir de quand faut-il se rendre aux urgences ?

La grippe fait couler beaucoup d’encre cette année. Et pour cause, le virus à l’origine des maux des Français, H3N2, est cette fois issu de la souche A, soit la plus dangereuse. Il peut ainsi se modifier de façon radicale et importante, et donc être plus difficile à éradiquer. Comment faut-il réagir en cas de courbatures, maux de tête, douleurs musculaires ou fièvre ? Eléments de réponses avec le Dr Wilfried Sammut, médecin urgentiste à Versailles, alors que depuis quelques jours les services d'urgence des hôpitaux sont en surchauffe face à l'afflux de malades. Et l'attente, dans les couloirs des hôpitaux, très longue...