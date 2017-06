Huiles essentielles et soleil : attention, le cocktail peut être dangereux

Les adeptes de produits naturels en sont fans. Il faut dire que les propriétés de certaines huiles essentielles sont surprenantes et parfois bien pratiques pour lutter contre les petits maux du quotidien telles que les migraines, les symptomes du rhume, ou tout simplement pour s'endormir.





Et si leurs bienfaits ne sont plus à démontrer, nous sommes bien sûr tentés de les emmener avec nous en vacances, afin de nous rendre la vie un peu plus facile. Seulement voilà, certaines précautions sont à prendre car certaines sont photosensibilisantes et peuvent déclencher des réactions allergiques peu esthétiques et souvent très douloureuses.