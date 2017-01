Hygiène, cicatrisation : les conseils pour se faire tatouer en toute sécurité

Pour limiter le risque et éviter la contamination croisée à cause d'autres clients, le tatouage doit être réalisé dans une pièce dédiée exclusivement à cette activité. Le local doit être nettoyé tous les jours et les surfaces désinfectées entre chaque client. Observez aussi votre tatoueur : il ne doit pas porter de bijoux et avoir impérativements des gants stériles. Ils doivent être retirés quand le tatoueur est amené à toucher autre chose. De plus, assurez-vous de la stérilité des outils utilisés.





Avant le tatouage, la peau est rasée et aseptisée. Comme le souligne le SNAT, "ces mesures ont pour objectif d’éviter la pénétration d’agents infectieux dans l’organisme pendant le tatouage".





Si vous avez des problèmes de peau, le tatouage n’est pas conseillé. Il est recommandé de consulter son dermatologue afin de s’assurer qu’un tatouage est possible sans risque pour votre peau.