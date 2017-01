Hypothermie, angine de poitrine, intoxication au monoxyde de carbone : comment préserver sa santé pendant la vague de froid

Lorsque l’organisme est trop longtemps confronté au froid, la température corporelle peut descendre en-dessous de 35°C : c’est l’hypothermie. Fragilisé, il privilégie alors l’apport en sang aux organes les plus importants. Le principal risque est alors l’amputation.





Les symptômes : l’hypothermie se manifeste par des frissons, des grelottements, une maladresse dans les gestes et dans les cas les plus graves, par des engelures au niveau des extrémités. Dans ce cas, les mains ou les pieds deviennent rouges et douloureux, puis gris et indolores.