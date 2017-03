I.Con : l’anneau pénien connecté qui permet de mesurer ses performances sexuelles

"Vous êtes-vous déjà demandé combien de calories vous brûliez lors d’un rapport sexuel ? Combien d’allers-retours ? La vitesse ? La durée ? La fréquence ? Vous êtes-vous déjà demandé comment vous vous placiez par rapport à d’autres personnes dans le monde ?", peut-on lire sur la fiche descriptive du produit. Des questions que se poseraient de nombreux hommes et qui ne resteraient plus sans réponses grâce à l’anneau "extrêmement confortable, résistant à l’eau" et "réglable" selon la taille de chacun.





Mieux encore, ou plus inquiétant, l’objet transmet ensuite les données sur le téléphone de son détenteur via le bluetooth. Celui-ci pourra ensuite suivre l’évolution de ses performances et même les partager avec ses amis si l’envie lui en prend. Le fabricant assure cependant que toutes les données récoltées resteront anonymes pour les autres visiteurs.