Ibuprofène, kétoprofène, aspirine… Si vous êtes enceinte, oubliez-les après le 6ème mois de grossesse

Si vous êtes enceinte et prenez actuellement un médicament appartenant à la famille des AINS, l’ANSM vous conseille d’arrêter immédiatement. Et même si vous n'en avez pris qu’une seule fois, il est recommandé de prévenir et de consulter son gynécologue ou son médecin traitant car "lui seul peut juger de la conduite à tenir". Même chose en cas de douleur. Votre médecin pourra vous prescrire un médicament alternatif.





L’ANSM rappelle ainsi que même les médicaments les plus anodins comportent des risques majeurs, surtout pour les femmes enceintes. Jusqu’au 5ème mois de grossesse, les AINS ne doivent ainsi être utilisés que lorsqu'ils sont indispensables. Et la dose prise doit aussi rester la plus faible possible et la durée être limitée. Il en va de la santé de votre bébé.





A noter : le célécoxib (Celebrex) et l’étoricoxib Arcoxia) sont contre-indiqués pendant toute la grossesse.