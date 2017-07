Ils veulent lancer une action de groupe : les anti-vaccins montent au créneau

Les anti-vaccins n’ont pas dit leur dernier mot. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé il y a quelques jours l’extension à onze vaccins obligatoires, au lieu de trois, pour le début de l’année 2018 en avançant un argument de poids : "Il n’est pas supportable qu’un enfant puisse mourir parce qu’il n’est pas vacciné". Et même si l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) confirme que la vaccination permet d’éviter 2 à 3 millions de décès dus à la diphtérie, au tétanos à la coqueluche et à la rougeole chaque année dans le monde, les anti-vaccins, eux, martèlent que les risques ne sont pas négligeables.





C’est le cas de l’association Autisme Vaccinations qui rassemble près d’une centaine de familles. Nos confrères du Parisien révèle ce lundi 24 juillet qu’elle introduira au mois de septembre une action de groupe devant le tribunal de grande instance de Paris contre les laboratoires pharmaceutiques français, américain et anglais, Sanofi, Pfizer, Eli Lilly et GlaxiSmithKline. Le but de ses familles est de demander "réparation des dommages causés par la vaccination pédiatrique" qui expliquerait, d’après elle, une recrudescence des cas d’autisme chez les enfants.