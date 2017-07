Instant fastoche de l'été - Méduses, moustiques : nos meilleurs remèdes naturels pour soulager les démangeaisons

Qui dit vacances d'été dit activités de plein air. Et que ce soit avec les méduses à la plage et les moustiques dans les sous-bois humides lors d'une promenade en forêt , les occasions de se faire piquer sont (hélas) nombreuses. Et lorsque ça démange, difficile de ne pas se gratter. Heureusement, il existe de nombreux remèdes naturels pour vous soulager efficacement. Voici nos meilleures astuces.