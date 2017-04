Jamais autant d'Américains n'ont souffert de détresse psychologique sévère, selon une étude

Ceci est inédit dans l'histoire des États-Unis. Jamais une aussi grande proportion de la population américaine n'avait souffert de détresse psychologique sévère, selon une étude publiée ce lundi 17 avril et qui révèle aussi une incapacité du pays à faire face à la demande grandissante de soins de santé mentale pour ces personnes.





Des chercheurs ont analysé des statistiques fédérales de 2006 à 2014 et ont conclu que 3,4% des Américains, soit plus de 8,3 millions de personnes, souffrent de ces troubles psychologiques que les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) définissent comme des sentiments de tristesse, de l'agitation et de l'irritabilité qui peuvent affecter le bien-être physique.