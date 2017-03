"Je suis différente et je suis fière de l’être" : elle lève le voile sur le syndrome d’Asperger

LCI : Pourquoi avoir décidé de raconter votre histoire dans un livre ?

Alexandra Raynaud : Le syndrome d’Asperger est mal connu et a tendance à être caricaturé. On l’associe très souvent à des films comme Rain Man parce que c’est un trouble du spectre autistique. Mais le syndrome d’Asperger est différent : les personnes touchées ne souffrent jamais de retard intellectuel ni d’un retard de la parole dans l’enfance. Ce n’est pas une maladie car on ne devient pas aspie, on l’est. Ce n’est pas non plus un handicap mental, faute d’une déficience mentale, mais plutôt un handicap invisible. Pour la société du moins, parce que nous on le ressent au quotidien. Je tenais aussi à dire que même si le syndrome d’Asperger touche davantage la population masculine – on compte environ huit hommes pour seulement une femme-, la gent féminine peut être concernée. J’en suis la preuve.

LCI : Comment définissez-vous le syndrome d’Asperger ?

Alexandra Raynaud : C’est un trouble du spectre autistique dont les symptômes sont plus discrets que ceux de l’autisme classique. Ils se manifestent par des difficultés lors des interactions sociales. Nous avons plus de difficultés à comprendre les codes sociaux, à identifier les sentiments et les émotions des autres. Par exemple, quand j’étais petite, je prenais la question rhétorique "ça va ?" au premier degré. J’y répondais précisément alors que ce n’était pas forcément ce que mon interlocuteur attendait de moi. Ce genre d’attitude peut faire paraître bête, alors que dans mon cas, un bilan m’a révélée que mon QI était au-dessus de la moyenne. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde, le QI peut aller de la norme basse au très haut potentiel. Les aspies font des études, ont un mari, une famille, conduisent et exercent un métier comme les autres.