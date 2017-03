Jouer à Pokémon Go peut être bon pour le coeur

Voilà une étude qui va ravir les addicts au phénomène virtuel Pokemon Go, lancé l'été dernier en France. Des chercheurs américains ont mis en évidence le fait que jouer à Pokemon Go, ce jeu qui consiste à marcher dans différents endroits pour traquer et capturer des créatures imaginaires avec son téléphone portable, pouvait réduire le risque cardiovasculaire chez des personnes en surpoids et sédentaires.





Pour leurs travaux, ces chercheurs ont suivi 167 utilisateurs d'iPhone ayant commencé à jouer à Pokémon Go en juillet 2016, et leur ont demandé de leur fournir le nombre de pas effectués tous les jours, calculé par un podomètre sur leur smartphone, entre la mi-juin et le 31 juillet 2016.





Ils ont constaté qu'ils effectuaient en moyenne près de 2.000 pas supplémentaires par jour, ce qui selon eux réduit de 8% le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Avant de jouer à Pokémon Go, les participants faisaient en moyenne 5.678 pas quotidiennement. Ce nombre est passé à 7.654 en jouant.