Jouer à Tetris permettrait d'atténuer les souvenirs douloureux après un traumatisme

Imaginez que vous sortez du cabinet de votre médecin avec une ordonnance vous prescrivant la pratique d'un jeu vidéo. Si bon nombre d'ados en ont déjà rêvé, on serait presque tenté d’y croire, tant les études sur les effets bénéfiques sur la santé de Tetris se multiplient depuis quelques années. En plus de freiner les addictions aux drogues, une nouvelle étude révèle aujourd’hui que ce jeu mythique, qui consiste à empiler des briques de différentes formes pour en faire des lignes, pourrait atténuer l'impact psychologique des événements traumatisants.





En effet : plus le temps passe, plus les souvenirs douloureux restent ancrés dans notre mémoire. Ils peuvent alors revenir sous forme de flash-back et devenir une source d’angoisse. Or, comme l’explique à la BBC Emily Holmes, chercheuse en psychologie à l’université de Karolinska (Suède), on sait aujourd’hui qu’une activité permet dans certains cas de détourner le patient du choc psychologique. "Plusieurs jeux ont été essayés, comme des quiz ou des tâches de comptage, et cela ne fonctionnait pas. Nous savions qu'il fallait une activité extrêmement visuelle", explique l'experte.