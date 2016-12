5 idées reçues sur l’orgasme

FAUX - Si des études récentes montrent que ces deux formes de jouissance féminine sont liées, les femmes ne les ressentent pas de la même façon. "L'orgasme de la zone G (au niveau du vagin), comparé à l'orgasme clitoridien, est plus intense, puissant, voire prodigieux, il se ressent plus profondément, il est plus long, il s'étend plus loin dans le corps, il est plus comblant", écrit le Dr Gérard Leleu, médecin sexologue dans "Le traité des caresses" (Leduc.s Editions). Antoine Spath s'accorde à dire qu'il "satisfait plus complètement" ces dames.