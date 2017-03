"Journée du sommeil" : comment bien choisir son matelas pour bien dormir ?

Si votre matelas ne vous sert qu’occasionnellement, vous pourrez opter pour un matelas en mousse polyéther au prix tout à fait abordable (quelques centaines d’euros au maximum). Sinon, préférez plutôt la technologie la plus répandue, la mousse polyuréthane. Egalement très économique, elle propose un maintien correct, une bonne indépendance de couchage et une durabilité raisonnable. Il est également hypoallergénique, facile d’entretien, léger et propose sans doute le meilleur rapport qualité-prix. Pour bien le choisir, misez sur une densité élevée (plus de 30 kg/m3) qui vous proposera davantage de souplesse et de confort, et choisissez une mousse Haute Résilience (HR), plus ventilée et résistante dans le temps. Ce type de matelas s'adapte parfaitement à des morphologie "poids plume" et donc aux enfants.





En revanche, un matelas en mousse polyuréthane ne se plait guère dans une pièce humide. Il se déforme facilement avec le temps et son confort d’accueil (soutien) n’est pas toujours optimal.

Prix : à partir de 200 € pour 1 personne