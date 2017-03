Journée française de l'allergie : 3 conseils pour combattre les acariens

Les acariens aiment les environnements confinés et chauds. Évitez donc de chauffer votre habitation à plus de 20°C. Aérez les pièces en ouvrant grand les fenêtres au moins quinze minutes matin et soir. La ventilation de votre domicile permet également de diminuer son humidité – même s'il pleut. Or, si les acariens vivent entre deux et trois mois, ils se reproduisent très rapidement quand le taux d'humidité oscille entre 65 et 80%.