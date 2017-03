Journée de l'allergie : 3 applications pour mieux se protéger du pollen

Cette application, interactive et ludique, vous aide à identifier les arbres responsables de vos symptômes allergiques et vous donne des conseils pour les prévenir. Il existe plusieurs rubriques selon l’utilisation que vous voulez en faire :

⇒ "Je suis devant un arbre": pour identifier l’arbre en face duquel vous êtes, grâce à une photo d’une feuille et en répondant à des questions simples. Mais ne soyez pas surpris de ne pas pouvoir tous les identifier, seules les 36 espèces les plus courantes sont répertoriées.

⇒ "Tous les arbres" : pour vous aider à reconnaître les différentes espèces et zoomer sur des feuilles. Le plus : vous pouvez manipuler les feuilles en 3D et les voir évoluer au fil des saisons.

⇒ "Mes cartes polliniques": vous propose une carte de France avec le risque allergique moyen classé en fonction d’un arbre (chêne, frêne, platane, saule).



A noter ⇒ ces applications mobiles ne remplacent en aucun cas l’avis d’un médecin même si elles peuvent être très pratiques pour lutter contre cette maladie ancrée dans l’air du temps.