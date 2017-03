Journée sans viande : 3 recettes qui vous donneront envie de la suivre

2 La recette

La veille au soir (ou le matin pour le soir), mettre à tremper les grains de sarrasin dans de l’eau (bien les recouvrir car ils vont un peu gonfler). Ce temps de trempage permet de rendre le sarrasin plus digestible en retirant les éléments anti-nutritionnels propres aux graines et en amorçant la germination. Cela permet également de diminuer le temps de cuisson. Le lendemain, égoutter les grains de sarrasin trempés, bien les rincer et à nouveau les égoutter. Réserver. Préparer l’ensemble des ingrédients comme montré sur la photo ci-dessus. Éplucher et couper l’oignon en dés. Laver et couper les florettes de brocoli en petits morceaux. Préparer le bouillon de légumes en chauffant l’eau et mettre le bouillon cube dedans. Peser la levure alimentaire, la bonne quantité de lait d’amande, la quantité d’épinards, de moutarde. Préparer les épices et l’huile d’olive. Une fois la mise en place réalisée, faire chauffer une grande poêle ou un fait-tout à feu vif. Une fois chaude, ajouter l’huile d’olive suivi des oignons. A l’aide d’une spatule en bois, enrober les oignons d’huile puis réduire le feu sur moyen. Laisser fondre les oignons (ils ne doivent pas brunir mais devenir plus transparents) pendant 5 min environ. Ajouter le brocoli, les grains de sarrasin, la moutarde, les épices, la levure alimentaire et le bouillon de légumes. Bien mélanger et laisser tranquillement cuire (le liquide va être absorbé par les grains de sarrasin, cela doit prendre aux alentours de 10-15 min). Pendant ce temps, passer au blender les feuilles d’épinard et le lait végétal. Lorsque le jus a bien été absorbé (mais pas complètement car il faut qu’il en reste un peu pour que ce soit crémeux et pas sec), goûter la préparation : normalement la cuisson est bonne, sinon ajouter plus de bouillon et poursuivre la cuisson. Ajouter alors les épinards mixés au mélange de sarrasin et mélanger pour homogénéiser. Laisser cuire 3 à 5 minutes pour que le mélange se réchauffe. Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire (sel, poivre, piment d’Espelette). Dresser le plat : mettre le risotto dans un bol, ajouter des herbes fraîches et du "parmesan" végétal.