Autisme : 7 idées reçues à enlever de votre tête

VRAI et FAUX – Cela existe, mais ce n'est pas toujours le cas. Les autistes atteint du syndrome Asperger sont souvent décrits comme des personnes brillantes et méticuleuses, une hypermémoire et un hypercalculateur. Avant l'an 2000, près de deux tiers des enfants autistes étaient déclarés déficient mental. Aujourd'hui, cela s'inverse. Les déficients intellectuels représentent un tiers des autistes, car on y intègre désormais tous les troubles liés au développement cognitif et cérébral de l'enfant.